Yacine Adli rêve toujours des Bleus

Ce rêve bleu.

Transféré à Al-Shabab contre la somme dérisoire de 7 millions d’euros et dans un relatif anonymat au début du mois de septembre, Yacine Adli s’acclimate tout doucement au championnat saoudien, dans lequel il a déjà disputé trois matchs, plus un de Coupe nationale. A 25 ans, l’ancien titi parisien sort d’une saison compliquée en prêt à la Fiorentina et n’a pas convaincu l’AC Milan de le conserver dans son effectif. Malgré ce qui commence à s’apparenter tout doucement à une petite dégringolade , le vainqueur de la Coupe de la Ligue 2018 avec le PSG sait se montrer optimiste.…

JD pour SOFOOT.com