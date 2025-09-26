Yacine Adli rêve toujours des Bleus
Ce rêve bleu.
Transféré à Al-Shabab contre la somme dérisoire de 7 millions d’euros et dans un relatif anonymat au début du mois de septembre, Yacine Adli s’acclimate tout doucement au championnat saoudien, dans lequel il a déjà disputé trois matchs, plus un de Coupe nationale. A 25 ans, l’ancien titi parisien sort d’une saison compliquée en prêt à la Fiorentina et n’a pas convaincu l’AC Milan de le conserver dans son effectif. Malgré ce qui commence à s’apparenter tout doucement à une petite dégringolade , le vainqueur de la Coupe de la Ligue 2018 avec le PSG sait se montrer optimiste.…
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
