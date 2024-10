Xpeng, le constructeur chinois qui mise sur l'innovation pour s'imposer en Europe

( AFP / WANG ZHAO )

La marque chinoise Xpeng, positionnée sur un créneau haut de gamme et se présentant comme une entreprise de technologie de pointe, a lancé deux modèles premium en Europe cette année et ne compte pas s'arrêter là.

Son PDG et fondateur He Xiaopeng, souvent comparé à Elon Musk, espère pouvoir introduire ses voitures autonomes et ses taxis volants sur le Vieux Continent, lorsque la législation le permettra, a-t-il indiqué lors d'un entretien avec l'AFP depuis le Mondial de l'auto à Paris.

Question: Vous avez passé un accord de coopération avec le groupe européen Volkswagen en 2023. Quels en sont les objectifs?

R: Nous aidons Volkswagen dans le domaine de l'électronique et de l'intelligence artificielle et Volkswagen nous aide au niveau de la chaîne d'approvisionnement, de la production et du contrôle qualité.

Nous voulons nous entre-aider pour défricher de nouveaux marchés. Volkswagen nous aide à entrer sur le marché en Europe. Nous aimerions travailler avec d'autres partenaires locaux afin de mettre en commun nos atouts.

Nous avons la volonté d'utiliser l'intelligence artificielle pour faire une différence sur le marché européen. Par exemple, nous avons des voitures autonomes, nous avons des "voitures volantes", etc. Nous souhaitons lancer ces produits sur le marché européen lorsque la législation le permettra.

Q: Que pensez-vous du ralentissement des ventes de véhicules électriques en Europe? Cela vous inquiète-t-il?

R: Le marché a aussi ralenti en Chine ces dernières années. Mais nous avons les voitures hybrides qui ont décollé.

En Europe, il y aura à l'avenir des voitures hybrides, 100% électriques et des voitures dont la conduite est assistée par l'intelligence artificielle.

Je suis très optimiste. Je crois que l'Europe et la Chine ont les mêmes objectifs de neutralité carbone.

Q: Pensez-vous que les constructeurs européens ont un avenir sur le marché chinois où les constructeurs locaux sont désormais archi-dominants ?

R: Pour tous les constructeurs étrangers, il est très important de comprendre les clients chinois. Il faut connaître leurs désirs en matière de technologie et de design. Je crois que les clients chinois sont en train de changer. Mais le changement ne sera pas éternel et un jour ça va se stabiliser (...).

Les constructeurs européens ont répondu très rapidement en matière de technologie et d'intelligence artificielle. Ils ont des fondations très solides, donc ils sont assez avancés.

Les marques chinoises apprennent de leurs concurrents européens et je crois que nous pouvons utiliser nos avantages respectifs pour progresser ensemble. Je ne crois pas que les Européens devraient craindre les constructeurs chinois.

Q: Que pensez-vous des taxes imposées par l'Union européenne sur les voitures chinoises importées ?

R: Toute politique est raisonnable tant qu'il y a de la stabilité et que tout le monde est traité de la même manière.

Nous étudions la possibilité de travailler avec des usines locales ou d'avoir nos propres usines [en Europe].