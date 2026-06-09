Xi Jinping salue un renforcement de la compréhension mutuelle avec Pyongyang

(Actualise avec fin du sommet, retour de Xi à Pékin)

Le président chinois Xi Jinping a bouclé mardi son premier déplacement en Corée du Nord depuis sept ans, jugeant que la grande compréhension existant entre Pékin et Pyongyang allait favoriser la poursuite du développement des liens entre les deux capitales, a rapporté l'agence de presse Chine Nouvelle.

Lors de leur sommet de deux jours, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et Xi Jinping sont convenus de renforcer la coopération entre la Corée du Nord et la Chine dans les domaines politiques, économiques et culturels, a rapporté dans le même temps l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA.

"La compréhension mutuelle entre la Chine et la Corée du Nord est devenue plus pleine et profonde et la direction de son développement futur est de plus en plus claire et définie", a déclaré Xi Jinping lors d'un déjeuner de départ réunissant les deux dirigeants et leurs compagnes, cité par Chine Nouvelle.

Sur le chemin menant à l'aéroport de la capitale nord-coréenne, des habitants de Pyongyang ont agité des drapeaux, tout en entonnant des slogans d'amitié entre les deux pays.

La télévision d'Etat chinoise CCTV a diffusé des images de Kim Jong-un saluant, sur le tarmac de l'aéroport, des deux mains l'avion dans lequel Xi Jinping se trouvait .

Le président chinois a atterri dans l'après-midi à Pékin, a rapporté Chine Nouvelle.

Plus tôt, le président Xi a visité à Pyongyang la Tour de l'amitié sino-coréenne qui rend hommage aux soldats chinois morts durant la guerre de Corée, selon Chine Nouvelle.

Les deux dirigeants ont ensuite planté un arbre dans l'enceinte d'une école de formation des cadres du parti, un geste symbolisant une "amitié sans cesse renouvelée", a encore rapporté l'agence de presse chinoise officielle.

Les deux dirigeants sont convenus de renforcer les communications stratégiques entre Pyongyang et Pékin par le biais de visites de représentants de haut rang, selon KCNA.

D'après l'agence de presse nord-coréenne, Kim Jong-un a déclaré au président chinois qu'il soutenait pleinement le "principe de la Chine unique", selon lequel il existe un seul Etat chinois, dont l'île de Taïwan fait partie.

PRIORITÉS DIVERGENTES

Même si la rencontre entre les deux dirigeants était bien orchestrée, les observateurs ont remarqué des divergences dans les compte-rendus délivrés par les deux parties.

L'Agence Chine Nouvelle semble avoir retenu les détails, en mettant l'accent à la fois sur des propositions faites dans les domaines du commerce et de l'agriculture que sur la restauration des lignes de transports, tandis que l'agence nord-coréenne KCNA a surtout vu le sommet comme un pacte noué entre partenaires égaux.

Pyongyang a souligné le "partenariat spécial" entre les Etats voisins, alors que Pékin a évoqué les aspects pratiques des relations entre les deux pays et leurs initiatives en faveur de l'ordre international, a noté Lim Eul-chul, professeur à l'université Kyungnam en Corée du Sud.

"La Corée du Nord a supprimé les éléments qui pourraient la faire passer pour une partie subordonnée, dépendante ou bénéficiaire, et a requalifié cette relation comme une relation entre égaux", a de son côté dit Hong Min, de l'Institut coréen pour la réunification nationale.

"Cela a amplifié les signes de solidarité, à l'instar des messages anti-américains et liés à Taïwan, tout en effaçant les signes de dépendance ou de subordination."

Pékin est le principal partenaire commercial de Pyongyang, et beaucoup d'analystes avaient estimé que le déplacement de Xi Jinping serait centré sur les questions commerciales et touristiques.

La presse officielle nord-coréenne n'a pas indiqué si les deux dirigeants ont discuté ou non du programme nucléaire de Pyongyang.

Selon Ja Ian Chong, professeur de sciences politiques à l'université nationale de Singapour, une telle omission laisse entendre que Pékin souhaiterait que cette visite soit présentée comme un simple geste de bon voisinage.

Lors de son premier mandat à la Maison blanche, Donald Trump avait rencontré Kim Jong-un à trois reprises avant que les liens diplomatiques ne s'effritent à cause des exigences américaines sur le programme nucléaire nord-coréen. Le président américain a dit être prêt à reprendre les pourparlers avec Pyongyang.

"Il n'est pas certain que Xi joue un rôle de catalyseur dans les relations entre les Etats-Unis et la Corée du Nord", estime Leif-Eric Easley, professeur d'études internationales à l'université Ewha Womans de Séoul.

(Heejin Kim, Joyce Lee, Kyu-seok Shim et Brenda Goh à Séoul et Josh Arslan, Xiuhao Chen et Liz Lee à Beijing; version française Jean Terzian et Zhifan Liu, édité par Benoit Van Overstraeten)