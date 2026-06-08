Xi Jinping salue un "nouveau départ" entre Pékin et Pyongyang avant un sommet avec Kim Jong-un

(Actualié avec arrivée de Xi Jinping, analystes, détails)

Les liens entre la Chine et la Corée du Nord se trouvent à un "nouveau point de départ historique", a déclaré le président chinois Xi Jinping dans des commentaires publiés lundi par un journal nord-coréen en amont de sa visite à Pyongyang pour un rare sommet avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un.

Pékin veut développer encore davantage les liens avec Pyongyang et renforcer les échanges bilatéraux dans tous les domaines, a ajouté Xi Jinping, qui effectue son premier déplacement à l'étranger depuis le début de l'année et sa première visite en Corée du Nord en sept ans.

"Nous devons nous opposer à l'hégémonie, à l'autoritarisme et à toutes les tentatives et complots pour raviver le militarisme qui mettent en danger la sécurité et la stabilité régionales", a-t-il dit au journal Rodong Sinmun.

À son arrivée lundi à Pyongyang, Xi Jinping a été accueilli par Kim Jong-un et son épouse Ri Sol Ju.

Les hymnes nationaux de la Chine et de la Corée du nord ont été interprétés sur la place Kim Il Sung de la capitale nord-coréenne, tandis qu'une salve de 21 coups de canon a été tirée, a rapporté l'agence de presse officielle Chine nouvelle.

Une courte vidéo diffusée par l'agence montre des drapeaux nord-coréen et chinois placés le long des principales avenues de Pyongyang.

Dans les discussions prévues avec Xi Jinping, Kim Jong-un pourrait se sentir en position de force étant donnée la solidité de l'économie nord-coréenne, dopée par les échanges commerciaux et les liens militaires accrus avec la Russie.

RENFORCEMENT DES LIENS ENTRE PÉKIN ET PYONGYANG

"Le sommet Xi-Kim rappelle que Pékin considère toujours Pyongyang comme un atout stratégique", a observé Craig Singleton, chercheur spécialiste de la Chine à la Fondation pour la défense des démocraties.

Les deux pays voisins, tout comme la Russie et l’Iran, partagent l’intérêt de contenir la puissance américaine et de mettre à rude épreuve ses alliances, a-t-il ajouté.

Xi Jinping, qui s’est également engagé à collaborer avec la Corée du Nord pour promouvoir aussi bien un multilatéralisme équitable et ordonné qu'une mondialisation économique inclusive au bénéfice du monde entier, estime que la paix et la stabilité régionales à long terme constituent un objectif commun aux deux nations.

"Sa visite vise à perpétuer la tradition dans des conditions très différentes de celles de son dernier voyage", a déclaré John Delury, chercheur à l’Asia Society, dans un message publié sur X.

Xi Jinping est arrivé en Corée du Nord à bord d'un avion spécial, selon l'agence Chine nouvelle, ajoutant qu'il était accompagné notamment par son épouse Peng Liyuan et par son ministre des Affaires étrangères Wang Yi.

Kim Jong-un et d'autres dirigeants mondiaux, dont le président russe Vladimir Poutine, ont été reçus l'an dernier par Xi Jinping à l'occasion d'une vaste parade militaire à Pékin.

Depuis lors, Pyongyang a repris les passages à la frontière chinoise et a intensifié les échanges qui avaient été suspendus pendant la pandémie de Covid-19. Air China a rétabli ses vols entre les deux capitales en mars.

"La pérennité de l’amélioration des relations entre la Corée du Nord et la Russie, ainsi que le renforcement des liens entre la Corée du Nord et la Chine, pourraient déterminer pendant combien de temps Kim pourra continuer à ignorer Washington et Séoul", a déclaré Sydney Seiler, chercheur du Center for Strategic and International Studies de Washington.

(Jack Kim et Brenda Goh à Séoul, Liz Lee à Pékin; version française Jean Terzian et Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)