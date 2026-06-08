Un avion de chasse français abat un drone dans l'espace aérien letton, selon l'armée

PHOTO DE FICHIER : Mission de police aérienne de la Baltique de l'OTAN à Lielvarde

Un avion militaire français basé en ‌Lituanie a abattu un drone qui avait pénétré l'espace aérien de la Lettonie, pays membre ​de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (Otan), a déclaré lundi porte-parole de l'armée lettone.

Cette dernière, sans préciser qui avait envoyé le drone, a déclaré que celui-ci était entré dans le pays depuis ​la Russie "à la suite d'une guerre électromagnétique".

"Des avions de chasse alliés ont réussi à abattre un drone qui pénétrait dans ​l'espace aérien letton !", a dit l'armée dans un ⁠message publié sur le réseau social X.

Il s'agit du dernier incident de sécurité en ‌date d'une série de ce type survenus le long des régions frontalières de l'Europe orientale.

Plus tôt dans la journée, les autorités avaient averti la population des ​régions de l'est de la ‌Lettonie de se mettre à l'abri en raison de la menace. ⁠L'alerte a pris fin lorsque le drone a été abattu, a indiqué l'armée.

L'avion de combat français qui a abattu le drone est basé à l'aérodrome de Siauliai, en Lituanie, dans le cadre ⁠de la mission "Baltic ‌Air Police" de l'Otan, qui assure la surveillance aérienne de la Lettonie, de ⁠la Lituanie et de l'Estonie depuis leur adhésion à l'Otan en 2004.

Le ministre de la ‌Défense letton a déclaré que les avions de l'Otan surveillaient toujours la frontière, ⁠ajoutant qu'aucun dégât lié au drone abattu n'avait été signalé.

Ces derniers ⁠mois, l'Ukraine a intensifié ‌ses attaques de drones à longue portée contre la Russie, notamment dans la région de la ​mer Baltique, où plusieurs drones militaires ukrainiens ont ‌pénétré par erreur dans l'espace aérien de la Finlande, de la Lettonie, de la Lituanie et de l'Estonie.

Un autre ​drone, dont l'origine n'a pas encore été identifée, a été détecté ce lundi en Moldavie, non loin de la frontière ukrainienne et ses débris ont été retrouvés dans un ⁠champ près du village de Lopatna, à l'est du pays, selon le ministère moldave de la Défense.

La Moldavie, comme d'autres pays de la région, a exprimé sa crainte face à la menace que fait peser la guerre menée par la Russie sur la sécurité des Etats voisins de l'Ukraine.

(Reportage par Janis Laizans et Andrius Sytas, rédigé par Anna Ringstrom, version française Rihab Latrache, ​édité par Benoit Van Overstraeten)