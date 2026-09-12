Xi appelle les BRICS à jouer un rôle de médiateur au Moyen-Orient

Le président chinois Xi Jinping a appelé les Etats des BRICS à jouer un rôle de médiateur dans le conflit au Moyen-Orient, lors d'un discours prononcé samedi à New Delhi à l'occasion d'un sommet réunissant les pays membres du groupe.

La Chine collaborera avec les autres membres des BRICS à cette fin car la guerre "ne sert pas les intérêts communs de la communauté internationale", a déclaré Xi Jinping, selon la chaîne publique CCTV.

L'acronyme "BRIC" désigne le groupe initial de pays à revenu intermédiaire comprenant Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud qui s'est élargi pour inclure l'Égypte, l'Éthiopie, l'Indonésie, l'Iran et les Émirats arabes unis. Ce groupe a été constitué en 2009 pour contester un ordre mondial dominé par les États-Unis et leurs alliés occidentaux.

Les BRICS représentent plus de 40% de la population et près d'un quart de l'économie mondiale.

Xi Jinping a qualifié le bloc de "groupe de premier plan" au sein des pays du Sud et de modèle d'autonomie parmi les pays émergents et en développement, ajoutant qu'il devrait promouvoir un essor fondé sur l'innovation.

Il a également annoncé que la Chine assumerait la présidence des BRICS l'année prochaine et accueillerait le 19e sommet du groupe, selon CCTV.

Lors d'une rencontre avec le Premier ministre indien Narendra Modi en marge du sommet, Xi Jinping a également déclaré que Pékin envisageait ses relations avec l'Inde dans une "perspective stratégique et à long terme", a rapporté l'agence de presse officielle Chine nouvelle.

La Chine et l'Inde peuvent tirer parti de leurs atouts respectifs et parvenir à un développement commun, a-t-il ajouté, toujours selon Chine nouvelle.

La visite de Xi Jinping à New Delhi, sa première en Inde depuis sept ans, devrait favoriser le dégel diplomatique entre les deux géants, mais peu d'éléments laissent présager pour l'instant une amélioration de leurs relations commerciales, selon des analystes.

La Chine et l'Inde se sont livré une brève guerre en 1962, point de départ d'une relation marquée par la méfiance qui s'est encore dégradée après un accrochage frontalier en 2020 ayant coûté la vie à 20 soldats indiens et quatre soldats chinois.

Leurs rapports se sont néanmoins améliorés ces dernières années, notamment depuis la visite de Narendra Modi en Chine l'année dernière, alors que les deux pays sont confrontés à des relations instables avec les États-Unis.

(Reportage Liam Mo et Liz Lee, version française Benjamin Mallet)