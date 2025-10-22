Xherdan Shaqiri, ou comment saisir Bâle au bond

Dans l’espoir de faire un 3 sur 3 en C3, l’OL reçoit le FC Bâle. Un match dans lequel les Gones retrouveront Xherdan Shaqiri, auréolé d’un nouveau statut. Si beaucoup le cantonnaient à un joueur brillant dans les compétitions internationales, le Suisse écrase tout sur son passage, depuis son retour au pays. Preuve qu’on peut encore progresser à 33 ans.

Les idées reçues sur les Suisses sont légion, même à une époque où l’on essaye de les gommer. En première ligne, ceux sur leur ponctualité ou leur caractère fiable, un tantinet prévisible, ont la dent dure. Pourtant, les Helvètes n’ont pas manqué de surprendre leur monde ces derniers temps. Que ce soit par l’Euro 2024, sauvé par un mélange entre ancienne et nouvelle génération, malgré une campagne de qualifications chaotique. Mais aussi, de par la trajectoire de son porte-étendard. Quelques jours après la fin de la compétition, Xherdan Shaqiri, l’homme aux 125 sélections, annonce sa retraite internationale.

Celui qui a rendu iconique le maillot rouge à la croix blanche ne le portera plus. Avec lui, s’en va une montagne de souvenirs, disséminés sur plusieurs compétitions qu’il a marquées de son talent. Un statut qu’il affirmait lui-même : « Il n’est pas faux de dire que je suis l’homme des grands matchs ». Et qu’il a failli confirmer l’année dernière, avec une merveille contre l’Écosse et un corner direct touchant l’équerre de Jordan Pickford, en quarts de finale contre l’Angleterre (1-1, 3-5 TAB). Une manière de passer la main dignement, pour celui qui avait été barré par Ruben Vargas et Dan Ndoye, lors du séjour en Allemagne.…

Propos d’Arnaud Souquet rapportés par Mathieu Plasse.

Par Mathieu Plasse pour SOFOOT.com