Basketball: La NBA Europe vise deux franchises en France à Paris et Lyon

Adam Silver, commissaire de la NBA, s'exprime lors d'une conférence de presse

Le directeur général de la NBA en Europe et au Moyen-Orient a dévoilé vendredi les 12 villes ciblées pour accueillir une franchise permanente pour sa nouvelle compétition sur le Vieux continent parmi lesquelles Paris et Lyon.

Dans une interview à La Gazzetta dello Sport, George Aivazoglou a évoqué les villes de "Londres et Manchester pour le Royaume-Uni, Paris et Lyon pour la France, Madrid et Barcelone pour l’Espagne, Berlin et Munich pour l’Allemagne, ainsi qu’une équipe à Athènes et une à Istanbul".

"Le lancement est prévu pour octobre 2027", a-t-il également précisé.

Depuis le début de l'année, la NBA, toute-puissante ligue-nord américaine de basket, a confirmé à plusieurs reprises son intention de lancer dans les années à venir une nouvelle compétition en Europe en partenariat avec la Fédération internationale de basket (Fiba).

Le patron de la NBA Adam Silver avait évoqué en mars une ligue de 16 équipes dont 12 permanentes, c'est-à-dire non tributaires de leurs résultats sportifs, et quatre qui devraient se qualifier chaque année.

"Je peux dire que nous aurons des équipes dans trois catégories. Premièrement, nous discutons avec des équipes de basket existantes. Deuxièmement, nous discutons avec des équipes de football qui ont une marque forte, et donc une large base de supporteurs, mais qui n'ont pas d'équipe de basket. (...) Et il y a des situations, très rares, où nous partirons de zéro", a également déclaré George Aivazoglou.

Pour la France et Paris plus précisément, un porte-parole de Qatar Sports Investments, propriétaire du PSG, déclarait au printemps avoir été "approché au sujet d'une franchise de basket à Paris pour laquelle nous avons exprimé un intérêt".

(Rédigé par Vincent Daheron)