Vitor Roque renaît de ses cendres au Brésil
Le phénix de la Seleção .
Après un passage très difficile du côté du FC Barcelone, Vitor Roque est retourné au Brésil, vendu à Palmeiras pour 20 millions d’euros. Et son retour est pour l’instant une franche réussite. L’attaquant brésilien de 20 ans a inscrit 12 buts et délivré 4 passes décisives sur ses 14 derniers matchs , dont un doublé dans la nuit de jeudi à vendredi lors de la victoire face à Santos (2-0), et se place comme troisième meilleur buteur du Brasileirao, le championnat brésilien.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
