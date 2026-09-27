Parme se sépare de son entraîneur

Le benjamin du Big Five n’aura pas tenu.

Plus jeune entraîneur des cinq grands championnats, Carlos Cuesta a perdu son poste d’entraîneur de Parme ce dimanche . En cause, des différends avec sa direction, qui s’est contentée d’expliquer dans un communiqué « qu’il n’y avait plus les prérequis nécessaires entre les parties pour poursuivre leur relation professionnelle, notamment en ce qui concerne le développement du projet sportif ». Du haut de ses 31 ans, Cuesta avait pris les commandes de Parme à l’été 2025 après plusieurs années passées à découvrir le métier en tant qu’adjoint de Mikel Arteta. Il aura donc fait un peu plus d’une saison pour sa première expérience en tant qu’entraîneur principal. Treizième lors de l’exercice 2025-2026, l’Espagnol connaissait récemment un début de saison plus difficile avec quatre points pris en cinq matchs et une élimination précoce de la Coupe d’Italie.…

AL pour SOFOOT.com