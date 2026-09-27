Le Danemark assure contre le Pays de Galles
Danemark 2-0 Pays de Galles
Buts : Davies CSC (53 e ) et Isaksen (66 e ) pour le Danemark
Une histoire de coups francs.…
AL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Le Danemark assure contre le Pays de Galles
Buts : Davies CSC (53 e ) et Isaksen (66 e ) pour le Danemark
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L'Américain Brandon McNulty a créé la surprise en devenant champion du monde de cyclisme sur route, dimanche à Montréal, grâce à un raid solitaire de 32 kilomètres. Le coureur d'UAE a filé au nez et à la barbe de tous les favoris pour s'imposer avec treize secondes ... Lire la suite
Le benjamin du Big Five n’aura pas tenu. Plus jeune entraîneur des cinq grands championnats, Carlos Cuesta a perdu son poste d’entraîneur de Parme ce dimanche . En cause, des différends avec sa direction, qui s’est contentée d’expliquer dans un communiqué « qu’il ... Lire la suite
Kylian Mbappé blessé au genou gauche et rentré à Madrid, Ousmane Dembélé, un de ses concurrents pour le Ballon d'Or, devrait être le nouveau capitaine de l'équipe de France lundi en Belgique en Ligue des nations... si le Parisien est titularisé par Zinédine Zidane. ... Lire la suite
Serbie 1-2 Pays-Bas Buts : Jović (46 e ) pour la Serbie // Meerdink (30 e , SP et 69 e ) pour les Pays-Bas Dans la douleur.… AL pour SOFOOT.com
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