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Le Danemark assure contre le Pays de Galles
information fournie par So Foot 27/09/2026 à 20:28
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Le Danemark assure contre le Pays de Galles

Le Danemark assure contre le Pays de Galles

Danemark 2-0 Pays de Galles

Buts : Davies CSC (53 e ) et Isaksen (66 e ) pour le Danemark

Une histoire de coups francs.…

AL pour SOFOOT.com

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