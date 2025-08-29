Xavi Simons s'envole vers la Premier League
En voiture Simons.
Si l’on s’attendait à ce que Xavi Simons atterrisse à Londres avant la fin du mercato, on avait encore des doutes quant à sa destination finale. Pisté de longue date par Chelsea, puis plus récemment par Tottenham, le numéro 10 du RB Leipzig a finalement signé ce vendredi pour les Spurs , selon les informations de L’Équipe et du Guardian . On peut le comprendre, les offensifs de Leipzig à Chelsea, ça fait rarement bon ménage.…
