Xavi Simons dégoûté de rater la Coupe du monde

Voici venu le temps des mauvaises nouvelles. Sorti sur blessure lors du match entre Tottenham et Wolverhampton (1-0 pour les Spurs ), Xavi Simons manquera la Coupe du monde. Le verdict est clair : le Néerlandais s’est rompu les ligaments croisés et ne devrait plus toucher la pelouse verte avant début 2027.

« Représenter mon pays cet été, c’est fini »

« On dit que la vie peut être cruelle et aujourd’hui c’est ce que je ressens. Ma saison s’arrête brusquement et j’essaie de me faire une raison. Honnêtement, ça me déchire le cœur […] Tout ce que je voulais, c’était me battre avec mon équipe et maintenant, j’en suis privé tout comme je suis privé de Mondial. Représenter mon pays cet été, c’est fini » , poste-t-il sur Instagram. Une blessure qui n’arrange ni les Pays-Bas, ni Tottenham, toujours en lutte pour le maintien.…

EA pour SOFOOT.com