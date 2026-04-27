Gerónimo Rulli épuisé par l’OM

Une fin de saison en roue libre ? Marseille, c’est différent, hein. Marseille, c’est la passion, c’est la grinta, c’est l’Argentine. Mais même pour Gerónimo Rulli, natif de La Plata, c’est trop. Après le nul concédé au Vélodrome contre l’OGC Nice (1-1), dimanche soir, le gardien phocéen est apparu très touché en zone mixte .

Il a pris cinq ans

Pas uniquement parce qu’il venait de se manger une panenka en fin de match de son ancien coéquipier Elye Wahi, mais surtout parce que la situation globale l’affecte et l’use. « C’est triste. Mais ça nous est arrivé beaucoup de fois cette saison. Aujourd’hui, on ne peut rien dire de la mentalité. Simplement, le football c’est comme ça. Mais il faut continuer jusqu’à la fin, jusqu’au bout. C’est une saison très, très dure pour nous, très, très compliquée au niveau mental . Pas sur le plan physique, mais plus mental » , a-t-il soufflé.…

EL pour SOFOOT.com