Xavi pour remplacer Regregui au Maroc ?

Le plan B a de la gueule. Walid Regragui aurait présenté sa démission de son poste de sélectionneur des Lions de l’Atlas il y a plusieurs semaines mais son départ n’a toujours pas été officialisé à ce jour. Mieux : la fédération marocaine de football a encore démenti ce mardi toute séparation. Pourtant, un potentiel successeur a déjà été identifié . Selon les informations de Marca , les dirigeants auraient arrêté leur choix sur Xavi Hernández , qui a entraîné le FC Barcelone jusqu’à l’été 2024.

L’accord de Xavi reste incertain

D’après le quotidien espagnol, l’intention des dirigeants marocains jouerait la montre, attendant d’avoir trouvé un accord avec son nouveau boss, avant d’officialiser le départ de Regragui . Reste à savoir si Xavi répondra réellement aux avances des Marocains pour diriger leur équipe nationale lors de la Coupe du monde, qui débute dans moins de quatre mois. Le Catalan privilégierait en effet un projet à long terme qu’il pourrait accompagner dès le départ.…

JE pour SOFOOT.com