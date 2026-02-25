Thibaut Courtois n'aura pas le dernier mot avec Chilavert

Que quelqu’un lui coupe son micro… L’ancien gardien José Luis Chilavert a répondu à Thibaut Courtois . Au moment d’apporter son soutien total à Vinícius, le portier belge dernier estimait que les propos homophobes, racistes et transphobes du Paraguayen – coupable d’un joli dérapage sur le sujet – n’avaient « plus leur place dans le monde d’aujourd’hui ». Une réponse que Chilavert, le Trump du Paraguay, n’aurait pas digérée.

Dans un premier temps, l’ex-Strasbourgeois attaque personnellement le portier du Real Madrid : « Il a volé la copine de son coéquipier, De Bruyne, et il parle de valeurs. Prestianni, Vinícius l’a insulté de trouillard de merde, et Mbappé lui a dit « putain de raciste ». Donc eux, ils peuvent t’insulter mais tu ne peux rien dire ? » . Il ajoutera qu’ « il faut aussi dire à Courtois qu’il apprenne à jouer avec ses pieds et à sortir de sa surface, car c’est un gardien moyen » .…

EA pour SOFOOT.com