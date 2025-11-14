Xavi fait son autocritique sur son aventure au Barça
Confession intime.
Invité à une conférence sur le leadership à l’université ESIC à Madrid, Xavi Hernández s’est livré à un exercice d’autocritique devant les étudiants dans des propos rapporté par Mundo Deportivo . L’ancien entraîneur du Barça a expliqué avoir démarré son mandat avec des standards très élevés, dans un club alors en plein déclin et en manque d’exigence. …
SF pour SOFOOT.com
