 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Xavi fait son autocritique sur son aventure au Barça
information fournie par So Foot 14/11/2025 à 11:36

Xavi fait son autocritique sur son aventure au Barça

Xavi fait son autocritique sur son aventure au Barça

Confession intime.

Invité à une conférence sur le leadership à l’université ESIC à Madrid, Xavi Hernández s’est livré à un exercice d’autocritique devant les étudiants dans des propos rapporté par Mundo Deportivo . L’ancien entraîneur du Barça a expliqué avoir démarré son mandat avec des standards très élevés, dans un club alors en plein déclin et en manque d’exigence.

SF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Curaçao est tout proche d'un grand exploit
    Le Curaçao est tout proche d'un grand exploit
    information fournie par So Foot 14.11.2025 11:51 

    En route pour marquer l’histoire. Engagé dans les qualifications de la CONCACAF pour la Coupe du monde 2026, le Curaçao a éclaté les Bermudes dans la nuit de jeudi à vendredi (7-0). Un résultat qui le place premier de sa poule de qualifications, avec un point d’avance ... Lire la suite

  • Le double coup de gueule de Gennaro Gattuso
    Le double coup de gueule de Gennaro Gattuso
    information fournie par So Foot 14.11.2025 11:25 

    Le spectre d’une troisième absence consécutive à la Coupe du monde plane sur l’Italie. Ce jeudi soir, l’Italie devait espérer une contre-performance de la Norvège et une victoire face à la Moldavie pour encore croire à la première place de son groupe. Si la Nazionale ... Lire la suite

  • On rouvre notre pop up de Noël le 11 décembre !
    On rouvre notre pop up de Noël le 11 décembre !
    information fournie par So Foot 14.11.2025 11:09 

    Ho, ho, ho, l’Incroyable Pop-Up Sports est de retour ! Vous étiez pas loin de 4000 l’année dernière à venir y trouver l’inspi et faire vos cadeaux de dernière minute . Combien cette année pour la troisième édition de notre boutique éphémère de Noël organisée avec ... Lire la suite

  • Le rêve de gosse de Hugo Ekitike avec les Bleus
    Le rêve de gosse de Hugo Ekitike avec les Bleus
    information fournie par So Foot 14.11.2025 10:56 

    Le rêve bleu du Red d’Anfield. L’équipe de France a assuré l’essentiel ce jeudi soir, en se qualifiant pour la prochaine Coupe du monde en battant l’Ukraine (4-0). Un score fleuve, notamment grâce une bonne deuxième période, durant laquelle Hugo Ekitike a pu ouvrir ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank