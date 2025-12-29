Un club belge va s’entraîner sur les installations du Paris-Saint-Germain
Eupen bar !
Récemment intégré à la galaxie QSI, le KAS Eupen se rapproche encore un peu plus du Paris Saint-Germain. Ce lundi soir, L’Equipe rapporte que le club belge germanophone va squatter les installations d’entraînement du club de la capitale française, le fameux PSG Campus. Le quotidien précise que « les Belges ne logeront pas au sein même du campus mais profiteront des terrains pour s’entraîner et des salles de musculation et de récupération. » …
JD pour SOFOOT.com
