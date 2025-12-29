 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un club belge va s’entraîner sur les installations du Paris-Saint-Germain
information fournie par So Foot 29/12/2025 à 21:34

Un club belge va s’entraîner sur les installations du Paris-Saint-Germain

Un club belge va s’entraîner sur les installations du Paris-Saint-Germain

Eupen bar !

Récemment intégré à la galaxie QSI, le KAS Eupen se rapproche encore un peu plus du Paris Saint-Germain. Ce lundi soir, L’Equipe rapporte que le club belge germanophone va squatter les installations d’entraînement du club de la capitale française, le fameux PSG Campus. Le quotidien précise que « les Belges ne logeront pas au sein même du campus mais profiteront des terrains pour s’entraîner et des salles de musculation et de récupération. »

JD pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank