L'Angola qualifiée en huitièmes si et seulement si...

Ah bon, c’était pas terminé ?

Eh non ! Malgré ce que laisse passer le classement des meilleurs troisièmes à l’instant T, l’Angola a encore une chance infinitésimale de voir les huitièmes de finale . Avant les matchs de 20h de ce lundi et suite à son match nul contre l’Egypte, les Palancas Negras comptent deux points et accusent une différence de buts de -1. Devant elles, la Zambie , adversaire du Maroc (coup d’envoi à 20h) avec le même nombre de points et une différence de buts à l’équilibre. Et derrière, en queue de classement, la Tanzanie , avec un petit point et un dernier match à jouer ce mardi contre la Tunisie.…

JD pour SOFOOT.com