 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Maroc cartonne la Zambie et termine seul en tête de son groupe
information fournie par So Foot 29/12/2025 à 21:56

Le Maroc cartonne la Zambie et termine seul en tête de son groupe

Le Maroc cartonne la Zambie et termine seul en tête de son groupe

Zambie 0-3 Maroc

Buts : El Kaabi (9 e , 53 e ), Diaz (27 e ) pour les Lions de l’Atlas

Le retourné > le retour.…

JD pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank