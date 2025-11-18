Xavi a choisi son camp pour les élections présidentielles du Barça
Le linge sale sera lavé en public.
À l’approche des élections présidentielles du FC Barcelone, prévues entre mars et mai 2026, l’actuel dirigeant Joan Laporta a vu un opposant sortir du bois. Victor Font, déjà candidat en 2021, a annoncé ce lundi le lancement de sa campagne. Si l’évènement a attiré une attention particulière, c’est surtout par la présence d’un certain Xavi Hernandez. Ex-coach du Barça, la légende du club catalan a déclaré son soutien à Font, contre son ancien président.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer