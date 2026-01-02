Pape Thiaw peut-il révolutionner le foot sénégalais ?

Depuis son intronisation à la tête de la sélection sénégalaise il y a un an, Pape Thiaw ne cache pas ses ambitions. Si la priorité de l’ancien international et quart-de-finaliste du Mondial 2002 reste le résultat, il est néanmoins très attaché à ses principes de jeu. Pour l’instant, les résultats lui donnent raison.

C’est avec son calme habituel que Pape Thiaw se présente face aux journalistes, dans la salle de presse du Grand Stade de Tanger, aux alentours de 22h30 ce mardi. « On a dans l’ensemble montré un bon visage dans cette phase de groupes et que nous étions vraiment une bonne équipe dans le jeu. Mais il ne faut pas se reposer sur nos lauriers, une nouvelle compétition commence » , soulignait l’ancien attaquant. Les Gaïndé viennent d’assurer l’essentiel avec ce succès 3-0 : une place de leader du groupe B et le plein de confiance, avant d’affronter le Soudan en huitièmes de finale ce samedi (17 heures).

Face au Bénin, tout n’a pas été si simple pour la bande de Sadio Mané, mise en difficulté surtout en première période. Mais, paradoxalement, ce match témoigne de la sérénité et de la maîtrise des événements de Pape Thiaw, qui n’a jamais paniqué. Au coup d’envoi, il opte pour un 4-3-3 classique sans numéro 10, alors que ce rôle est primordial dans son système de jeu. Rectification à la pause, entrée en jeu de Habib Diarra dans ce rôle de meneur, permettant au Sénégal de retrouver de la fluidité offensivement.…

Propos de Ousmane Ndiaye recueillis par TP.

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com