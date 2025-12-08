Pourquoi la disparition d'Emiliano Sala revient sur le terrain judiciaire

Le nouveau volet du feuilleton juridique autour de la disparition d'Emiliano Sala s'ouvre ce lundi devant le Tribunal de commerce de Nantes entre Cardiff City et les Canaris. Au cœur des réclamations, les Gallois souhaitent se faire indemniser la perte de chance de ne pas avoir eu le joueur argentin au moment de lutter pour leur maintien en Premier League lors de la saison 2018-2019. Indécent, vous dites ?

Après avoir été débouté de toutes ses actions engagées devant les instances sportives ces dernières années, Cardiff City joue son va-tout lors du procès qui s’ouvre ce lundi 8 décembre devant le Tribunal de commerce de Nantes. Si la question de l’effectivité du transfert d’Emiliano Sala au moment de sa disparition tragique le 21 janvier 2019 a été tranché dès 2022 par le Tribunal arbitral du sport (TAS), le tribunal du football de la FIFA avait condamné l’année suivante les Bluedbirds à régler aux Canaris les dernières traites du transfert de l’Argentin. Désormais c’est au sujet de l’indemnisation des préjudices subis par le club gallois, du fait de cette disparition, qui va animer les débats dans la cité des Ducs.

Un préjudice estimé à 122,2 millions d’euros par Cardiff

L’ignominie de réclamer de l’argent au sujet d’un joueur tragiquement décédé il y a près de sept ans a depuis bien longtemps été dépassé dans le cadre de l’affaire Sala. Disparu lors de son transfert en avion chez les Bluebirds , l’attaquant alors âgé de 28 ans n’a jamais pu porter la tunique bleue de Cardiff. Un préjudice certain selon les Gallois qui estiment que l’apport de Sala dans leur effectif aurait pu leur permettre de se maintenir en Premier League au terme de la saison 2018-2019. Actuellement premier de League One, la troisième division anglaise, les représentants de Cardiff estiment que le préjudice total subi par le club avec la disparition du joueur argentin s’élève à 122,2 millions d’euros, selon les calculs effectués par les Gallois.…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com