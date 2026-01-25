 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Xabi Alonso se consolera-t-il chez son ex ?
information fournie par So Foot 25/01/2026 à 13:34

Xabi Alonso se consolera-t-il chez son ex ?

Xabi Alonso se consolera-t-il chez son ex ?

Mis à la porte par le Real Madrid le 12 janvier, Xabi Alonso ne devrait pas avoir trop de mal à retrouver un banc. Et cela pourrait être à Liverpool, où l’Espagnol a régné au milieu de terrain pendant cinq saisons (2004-2009), et où son nom avait déjà circulé par le passé. Selon As , les Reds auraient récemment contacté Alonso, qui aurait répondu positivement. Mais si mariage il y a, cela ne devrait se faire qu’à partir de cet été, Arne Slot ayant normalement eu l’assurance de terminer la saison, malgré les piteuses prestations actuelles de sa formation. L’entraîneur basque serait en tout cas déterminé à, un jour ou l’autre, faire son retour sur les bords de la Mersey.

JB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank