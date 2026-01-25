Xabi Alonso se consolera-t-il chez son ex ?

Mis à la porte par le Real Madrid le 12 janvier, Xabi Alonso ne devrait pas avoir trop de mal à retrouver un banc. Et cela pourrait être à Liverpool, où l’Espagnol a régné au milieu de terrain pendant cinq saisons (2004-2009), et où son nom avait déjà circulé par le passé. Selon As , les Reds auraient récemment contacté Alonso, qui aurait répondu positivement. Mais si mariage il y a, cela ne devrait se faire qu’à partir de cet été, Arne Slot ayant normalement eu l’assurance de terminer la saison, malgré les piteuses prestations actuelles de sa formation. L’entraîneur basque serait en tout cas déterminé à, un jour ou l’autre, faire son retour sur les bords de la Mersey.

JB pour SOFOOT.com