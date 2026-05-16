Xabi Alonso prêt à rebondir en Angleterre ?

Alors ça… Les déboires d’Arne Slot auraient pu ouvrir la porte à un retour de Xabi Alonso à Liverpool, mais le club du Merseyside semble décidé à garder le coach néerlandais. Cela n’empêchera pas forcément l’Espagnol de remettre les pieds en Angleterre. Selon RMC Sport, Chelsea a choisi de jeter son dévolu sur le champion du monde 2010 et les deux parties auraient déjà trouvé un accord de principe. Il serait question d’un contrat d’au moins deux ans, et Alonso aurait aussi « un rôle actif dans le mercato estival ».

Viré par le Real Madrid en janvier, Alonso connaîtrait sa première expérience d’entraîneur en Angleterre. Un pays où il a passé cinq ans en tant que joueur, à Liverpool, de 2004 à 2009. Il s’engagerait dans un sacré chantier : les Blues s’apprêtent à achever une saison cataclysmique, marquée par les licenciements d’Enzo Maresca et Liam Rosenior . Depuis le mois d’avril, c’est Calum McFarlane qui assure l’intérim. Battus en finale de la Cup ce samedi, les Blues sont neuvièmes de Premier League et risquent de passer à côté d’une qualification européenne.…

QB pour SOFOOT.com