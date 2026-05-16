Lyon fonce (encore) en finale

OL Lyonnes 8-0 Nantes

Buts : Dumornay (46 e , 60 e ), Becho (50 e ), Renard (53 e ), Heaps (67 e ), Hegerberg (80 e S.P., 89 e ), Bacha (84 e )

En route vers le quadruplé ? Vainqueur des deux coupes nationales et qualifié pour la finale de la Ligue des champions, l’OL Lyonnes a aussi composté son ticket pour la finale du championnat de France en écrasant Nantes samedi (8-0). La sensation de la saison y a cru pendant 45 minutes… puis les Fenottes ont sorti la sulfateuse. Melchie Dumornay a ouvert le score dès le retour des vestiaires, et trois autres buts ont suivi avant l’heure de jeu.…

QB pour SOFOOT.com