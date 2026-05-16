Benatia fait ses adieux

L’heure de se dire adieu. L’Olympique de Marseille confirme ce samedi que Medhi Benatia quittera ses fonctions de directeur du football lundi 18 mai , au lendemain du dénouement de la saison de Ligue 1. L’international marocain avait démissionné en février , avant d’accepter de rester quelques mois de plus, à la demande de Frank McCourt . « Il a fait preuve d’un sens affirmé des responsabilités et d’un attachement sincère à l’Olympique de Marseille » , déclare le propriétaire de l’OM dans un communiqué, en soulignant son engagement « durant une période exigeante pour le club » .

« Je suis revenu à l’OM avec l’envie de servir ce club qui compte tant à mes yeux et la volonté de faire de mon mieux , ajoute Benatia. Je tiens à remercier Frank McCourt pour la confiance qu’il m’a accordée sans jamais faillir. Ce lien restera gravé dans ma mémoire. Je souhaite à l’Olympique de Marseille de connaître le succès qu’il mérite. Ce club, cette ville, ces supporters le méritent pleinement. » …

QB pour SOFOOT.com