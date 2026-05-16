Malgré 36 buts, Kane n'est pas le joueur de la saison

Malgré 36 buts, Kane n'est pas le joueur de la saison

Il va devoir louer un box pour ranger tout ça. Récompensé aux Trophées UNFP lundi, Michael Olise a récupéré un nouveau trophée ce samedi : celui de meilleur joueur de la saison en Bundesliga . Le maestro du Bayern a signé 15 buts et 19 passes décisives en championnat. Nommé « Rookie de la saison » en 2024-2025, Olise passe un cap supplémentaire et succède à son coéquipier Harry Kane . L’Anglais ne fera pas le doublé, malgré 36 buts et cinq passes décisives en 31 matchs.

Michael #Olise ist zum #Bundesliga-Spieler der Saison 2025/26 gewählt worden 🏆 Der Flügelspieler des Deutschen Meisters @FCBayern erhielt unmittelbar vor der Überreichung der Meisterschale den „Player of the Season“-Award ➡️ https://t.co/XeGKvdKiqs pic.twitter.com/qEGZmReSEb…

QB pour SOFOOT.com