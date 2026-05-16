 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Malgré 36 buts, Kane n'est pas le joueur de la saison
information fournie par So Foot 16/05/2026 à 18:45

Malgré 36 buts, Kane n'est pas le joueur de la saison

Malgré 36 buts, Kane n'est pas le joueur de la saison

Il va devoir louer un box pour ranger tout ça. Récompensé aux Trophées UNFP lundi, Michael Olise a récupéré un nouveau trophée ce samedi : celui de meilleur joueur de la saison en Bundesliga . Le maestro du Bayern a signé 15 buts et 19 passes décisives en championnat. Nommé « Rookie de la saison » en 2024-2025, Olise passe un cap supplémentaire et succède à son coéquipier Harry Kane . L’Anglais ne fera pas le doublé, malgré 36 buts et cinq passes décisives en 31 matchs.

Michael #Olise ist zum #Bundesliga-Spieler der Saison 2025/26 gewählt worden 🏆 Der Flügelspieler des Deutschen Meisters @FCBayern erhielt unmittelbar vor der Überreichung der Meisterschale den „Player of the Season“-Award ➡️ https://t.co/XeGKvdKiqs pic.twitter.com/qEGZmReSEb…

QB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Middlesbrough met la pression dans l'affaire du spygate
    Middlesbrough met la pression dans l'affaire du spygate
    information fournie par So Foot 16.05.2026 18:21 

    Le dernier ticket pour la montée en Premier League se jouera samedi prochain, à Wembley, entre Hull City et Southampton . À condition que les Saints se sortent du spygate … La commission de discipline de la ligue a ouvert une enquête alors que le club du Hampshire ... Lire la suite

  • City cloue le bec de Chelsea à Wembley
    City cloue le bec de Chelsea à Wembley
    information fournie par So Foot 16.05.2026 18:03 

    Manchester City 1-0 Chelsea But : Semenyo (72 e ) Simply the Pep. Déjà vainqueur de la League Cup en mars, Manchester City a ajouté la FA Cup à son tableau de chasse ce samedi en écartant Chelsea (1-0). Battu en finale par Manchester United en 2024 et par Crystal ... Lire la suite

  • Kombouaré n'aime pas les fessées
    Kombouaré n'aime pas les fessées
    information fournie par So Foot 16.05.2026 17:25 

    Pour son grand retour dans l’élite, le Paris FC devrait finir à la 11 e place du championnat. La réception du Paris Saint-Germain dimanche soir n’aura pas d’enjeu particulier, ni pour l’un, ni pour l’autre club parisien. Mais Antoine Kombouaré, dont on connaît ... Lire la suite

  • Le directeur de la lutte anti-hooliganisme fait le bilan de sa première saison
    Le directeur de la lutte anti-hooliganisme fait le bilan de sa première saison
    information fournie par So Foot 16.05.2026 17:03 

    Il fait le bilan, calmement. Nommé en début de saison à la tête de la Division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH) , le commissaire Ronan Delcroix a répondu aux questions du Parisien ce samedi, à la veille de la dernière journée de Ligue 1. L’occasion ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank