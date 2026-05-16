Malgré 36 buts, Kane n'est pas le joueur de la saison
Il va devoir louer un box pour ranger tout ça. Récompensé aux Trophées UNFP lundi, Michael Olise a récupéré un nouveau trophée ce samedi : celui de meilleur joueur de la saison en Bundesliga . Le maestro du Bayern a signé 15 buts et 19 passes décisives en championnat. Nommé « Rookie de la saison » en 2024-2025, Olise passe un cap supplémentaire et succède à son coéquipier Harry Kane . L’Anglais ne fera pas le doublé, malgré 36 buts et cinq passes décisives en 31 matchs.
Michael #Olise ist zum #Bundesliga-Spieler der Saison 2025/26 gewählt worden 🏆 Der Flügelspieler des Deutschen Meisters @FCBayern erhielt unmittelbar vor der Überreichung der Meisterschale den „Player of the Season“-Award ➡️ https://t.co/XeGKvdKiqs pic.twitter.com/qEGZmReSEb…
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