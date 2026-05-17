Xabi Alonso prend les rênes de Chelsea

Au moins cette fois, il ne l’ont pas trouvé sur LinkedIn. Comme attendu, Xabi Alonso va bien s’installer sur le banc de Chelsea . Les Blues ont en effet officialisé l’arrivée du technicien basque ce dimanche matin. Remercié par le Real Madrid en début d’année, il prendra ses fonctions le 1er juillet pour un bail de quatre saisons .

Chelsea Football Club is delighted to announce the appointment of Xabi Alonso as Manager of the Men’s Team. The Spaniard will begin his role on July 1, 2026, having agreed a four-year contract at Stamford Bridge. Welcome to Chelsea, Xabi!…

TB pour SOFOOT.com