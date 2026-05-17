Plusieurs absents et un retour pour le PSG face au Paris FC

Plusieurs absents et un retour pour le PSG face au Paris FC

La gestion des temps de jeu continue. En (court) déplacement sur la pelouse du Paris FC ce dimanche soir en clôture de la saison de Ligue 1, le Paris Saint-Germain se présentera une nouvelle fois sans plusieurs joueurs. Ménagés face à Brest et Lens, Willian Pacho, Nuno Mendes et Lucas Chevalier ne seront toujours pas de la partie, pas plus qu’Achraf Hakimi , absent depuis la demi-finale aller de Ligue des champions face au Bayern.

Le groupe parisien pour cette dernière journée de @Ligue1 ! 📋#PFCPSG pic.twitter.com/QXMuJYTLk3…

TB pour SOFOOT.com