Le but le plus improbable de l’année inscrit en Moldavie
Avez-vous déjà vu ? Un but contre son camp inscrit par un joueur au sol après une blessure. Une situation complètement ubuesque qui s’est produite en Moldavie, lors du quart de finale de la phase de relégation entre le Real Sireti et Oguzsport . Resté au sol, le malheureux Valentin Rebeja a eu le malheur de dévier dans son but une frappe adverse pourtant partie loin du cadre.
Ну такого гола вы точно никогда не видели! Ну это чемпионат Молдовы! pic.twitter.com/JECRryNHo2…
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