Xabi Alonso évoque la Mbappé-dépendance

Un seul être vous manque…

Après la défaite du Real Madrid face à Manchester City mercredi en Ligue des champions (1-2), Xabi Alonso, l’entraîneur du Real Madrid, a reconnu que l’absence de Kylian Mbappé, victime d’une fracture de l’annulaire de la main gauche face au Celta Vigo, avait été préjudiciable pour les Merengues : « Il n’était visiblement pas en forme pour jouer. Sinon, il aurait joué. Et quand il n’est pas sur le terrain, son absence se fait sentir. On a eu suffisamment d’occasions de marquer ce deuxième but, mais quand ce n’est pas votre tour, peu importe vos efforts. » …

