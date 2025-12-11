 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Xabi Alonso évoque la Mbappé-dépendance
information fournie par So Foot 11/12/2025 à 09:25

Xabi Alonso évoque la Mbappé-dépendance

Xabi Alonso évoque la Mbappé-dépendance

Un seul être vous manque…

Après la défaite du Real Madrid face à Manchester City mercredi en Ligue des champions (1-2), Xabi Alonso, l’entraîneur du Real Madrid, a reconnu que l’absence de Kylian Mbappé, victime d’une fracture de l’annulaire de la main gauche face au Celta Vigo, avait été préjudiciable pour les Merengues : « Il n’était visiblement pas en forme pour jouer. Sinon, il aurait joué. Et quand il n’est pas sur le terrain, son absence se fait sentir. On a eu suffisamment d’occasions de marquer ce deuxième but, mais quand ce n’est pas votre tour, peu importe vos efforts. »

TM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank