Les joueurs du Real Madrid ne lâchent pas Xabi Alonso
11/12/2025 à 09:12

Du Xabi pour l’hiver ?

Battus ce mercredi à domicile face à Manchester City (1-2) en Ligue des champions, les Merengues ne se rassurent pas après leur revers en championnat contre le Celta Vigo. Une situation qui fragilise la position de l’entraineur Xabi Alonso , qui peine à trouver la formule après seulement deux victoires sur les huit dernières rencontres.

