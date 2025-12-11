 Aller au contenu principal
Le match du PSG à Bilbao rentre dans l’histoire du club
information fournie par So Foot 11/12/2025 à 09:32

Le match du PSG à Bilbao rentre dans l’histoire du club

Le match du PSG à Bilbao rentre dans l’histoire du club

L’histoire, avec un petit h.

Accroché par l’Athletic Club de Bilbao à San Mamés (0-0), le Paris Saint-Germain a buté notamment sur un grand Unai Simon , auteur de quatre parades et logiquement élu homme du match. Et les scores nuls et vierges comme celui-là, le PSG n’y est pas habitué.…

CDB pour SOFOOT.com

  • Xabi Alonso évoque la Mbappé-dépendance
    Xabi Alonso évoque la Mbappé-dépendance
    information fournie par So Foot 11.12.2025 09:25 

    Un seul être vous manque… Après la défaite du Real Madrid face à Manchester City mercredi en Ligue des champions (1-2), Xabi Alonso, l’entraîneur du Real Madrid, a reconnu que l’absence de Kylian Mbappé, victime d’une fracture de l’annulaire de la main gauche face ... Lire la suite

  • Les joueurs du Real Madrid ne lâchent pas Xabi Alonso
    Les joueurs du Real Madrid ne lâchent pas Xabi Alonso
    information fournie par So Foot 11.12.2025 09:12 

    Du Xabi pour l’hiver ? Battus ce mercredi à domicile face à Manchester City (1-2) en Ligue des champions, les Merengues ne se rassurent pas après leur revers en championnat contre le Celta Vigo. Une situation qui fragilise la position de l’entraineur Xabi Alonso ... Lire la suite

  • UEFA Champions League - Athletic Bilbao - Paris St Germain
    Football/Ligue des champions: Le PSG qualifié a minima pour les barrages après son nul à Bilbao
    information fournie par Reuters 11.12.2025 07:48 

    Le Paris Saint-Germain est d'ores et déjà assuré de poursuivre son aventure en Ligue des champions puisqu'il a assuré sa place au moins en barrages de la compétition, mercredi, après son match nul à l'Athletic Bilbao (0-0). Avec 13 points à deux journées de la ... Lire la suite

  • 2025 Championnat du monde IHF de handball féminin - Quart de finale - Danemark v France
    Handball: Les Bleues dominent le Danemark et filent en demi-finales du Mondial
    information fournie par Reuters 11.12.2025 07:14 

    L'équipe de France féminine de handball s'est qualifiée mercredi pour le dernier carré du Mondial grâce à sa victoire contre le Danemark en quarts de finale (31-26) et jouera une place en finale face à l'Allemagne vendredi. Les Bleues, championnes du monde en titre, ... Lire la suite

