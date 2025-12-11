Le match du PSG à Bilbao rentre dans l’histoire du club
L’histoire, avec un petit h.
Accroché par l’Athletic Club de Bilbao à San Mamés (0-0), le Paris Saint-Germain a buté notamment sur un grand Unai Simon , auteur de quatre parades et logiquement élu homme du match. Et les scores nuls et vierges comme celui-là, le PSG n’y est pas habitué.…
CDB pour SOFOOT.com
