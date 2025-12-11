 Aller au contenu principal
Manchester City – Haaland a adoré ses duels avec Rüdiger et Asencio
information fournie par So Foot 11/12/2025 à 09:59

L’antagoniste originel.

Tout sourire après la victoire de Manchester City sur le Real Madrid en phase régulière de Ligue des champions mercredi (1-2), Erling Haaland n’a pas pu résister à l’envie de taquiner la défense des Merengues au micro de TNT Sports. Le cyborg norvégien a commencé par titiller Raúl Asencio : « Après une minute, Asencio commençait déjà à me pousser et essayait de se battre avec moi, mais c’est quelque chose que j’aime personnellement . Je dois dire que ça m’importe peu. »

TM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
