Xabi Alonso compte sur Rodrygo au Real Madrid
Rodry- stay ?
Annoncé sur le départ au Real Madrid depuis le début de ce mercato, Rodrygo pourrait finalement se faire une place dans l’effectif de Xabi Alonso . Le tacticien espagnol était en conférence de presse ce lundi face aux journalistes et a assuré qu’il comptait sur le Brésilien pour la saison à venir, selon des propos rapportés par le Mundo Deportivo : « Il y a beaucoup de rumeurs pendant l’été. Je l’ai vu en forme. Je compte sur tout le monde et je veux qu’ils se sentent impliqués dans l’équipe et qu’ils soient à 100%. » …
ARM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
