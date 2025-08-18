Xabi Alonso compte sur Rodrygo au Real Madrid

Rodry- stay ?

Annoncé sur le départ au Real Madrid depuis le début de ce mercato, Rodrygo pourrait finalement se faire une place dans l’effectif de Xabi Alonso . Le tacticien espagnol était en conférence de presse ce lundi face aux journalistes et a assuré qu’il comptait sur le Brésilien pour la saison à venir, selon des propos rapportés par le Mundo Deportivo : « Il y a beaucoup de rumeurs pendant l’été. Je l’ai vu en forme. Je compte sur tout le monde et je veux qu’ils se sentent impliqués dans l’équipe et qu’ils soient à 100%. » …

ARM pour SOFOOT.com