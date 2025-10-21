Xabi Alonso calme le jeu face aux rumeurs de départ d'Endrick
Se queda !?
Arrivé à l’été 2024 au Real Madrid pour vivre son rêve, Endrick voit son aventure madrilène virer au cauchemar. Depuis le début de la saison et son retour en septembre après une rechute aux ischio jambiers, le Brésilien n’a pas joué la moindre minute sous la tunique de la Casa Blanca , ni avec elle de la Seleção. …
KM pour SOFOOT.com
