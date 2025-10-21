 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Xabi Alonso calme le jeu face aux rumeurs de départ d'Endrick
information fournie par So Foot 21/10/2025 à 16:57

Xabi Alonso calme le jeu face aux rumeurs de départ d'Endrick

Xabi Alonso calme le jeu face aux rumeurs de départ d'Endrick

Se queda !?

Arrivé à l’été 2024 au Real Madrid pour vivre son rêve, Endrick voit son aventure madrilène virer au cauchemar. Depuis le début de la saison et son retour en septembre après une rechute aux ischio jambiers, le Brésilien n’a pas joué la moindre minute sous la tunique de la Casa Blanca , ni avec elle de la Seleção.

KM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank