information fournie par So Foot • 09/05/2025 à 14:55

Xabi Alonso annonce son départ de Leverkusen

Chapeau l’artiste.

C’était attendu, c’est désormais officiel : Xabi Alonso ne sera plus l’entraîneur du Bayer Leverkusen la saison prochaine . En conférence de presse ce vendredi, l’Espagnol a confirmé la nouvelle : « Le club et moi avons convenu que ces deux derniers matchs seront mes derniers en tant qu’entraîneur de Bayer Leverkusen ». Une annonce immédiatement relayée par le club allemand sur ses réseaux, saluant « la période la plus réussie de l’histoire du club » .…

