Euro féminin : vous ne marcherez jamais seul(e)s

À la marge des compétitions féminines, les fan walks gagnent en popularité et en importance lors de cet Euro. À l’occasion du dernier match de groupe entre la France et les Pays-Bas, les supporters tricolores ont organisé leur premier cortège d’envergure pour tenter de se faire entendre au milieu de la marée oranje . Reportage.

Les 14 000 supporters suisses et islandais qui ont convergé vers le Wankdorf Stadion de Berne, le 7 juillet dernier, avaient donné le ton en établissant le record du plus grand cortège jamais enregistré lors d’un Euro féminin, selon l’UEFA et la ville hôte. Le précédent record avait été établi la veille, à l’occasion de la rencontre entre les Pays-Bas et le Pays de Galles à Lucerne, où plus de 8 000 personnes, en grande majorité des supporters néerlandais, avaient rallié la Swissporarena à pied depuis leur point de rassemblement. Une franche réussite qui a donné envie aux supporters français de se tailler une part du gâteau à l’occasion de la dernière journée des poules, le 13 juillet à Bâle, où environ 5 000 supporters tricolores étaient attendus.

Un cortège historique

Si depuis le début de la compétition, les supporters tricolores, contrairement à leurs homologues néerlandais, allemands ou suisses, n’étaient pas au rendez-vous des fans walks organisées par l’UEFA, trois supportrices françaises ont décidé de changer la donne en s’organisant sur X/Twitter pour tenter de contrer la marée oranje . Cheryl, Chiara et Astrid-Marie, créatrices de contenu autour du football féminin, ont ainsi décidé de faire appel à leur communauté afin que le cortège soit une réussite : « En voyant toutes les fans walks des autres pays, ça nous a donné aussi envie de le faire avec l’équipe de France. On s’est dit que c’était possible, on avait envie de montrer que les supporters français sont là et qu’ils ont envie de supporter les joueuses, de montrer qu’on est là derrière elles et nous aussi on a envie de faire du bruit comme les Oranje. » …

Tous propos recueillis par LB.

Par Léna Bernard, avec QB à Bâle pour SOFOOT.com