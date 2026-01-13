Wout Faes fait son retour en Ligue 1

Un joueur qui risque de devenir utile pour les parties de Tiki-Taka-Toe. Monaco a officialisé ce mardi 13 janvier l’arrivée en prêt avec option d’achat de Wout Faes en provenance de Leicester. Rémois de 2020 à 2022, l’international belge avait été transféré chez les Foxes à l’été 2022.

𝙒𝙤𝙪𝙩 𝙁𝙖𝙚𝙨 𝙚𝙨𝙩 𝙍𝙤𝙪𝙜𝙚 𝙚𝙩 𝘽𝙡𝙖𝙣𝙘 L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Wout Faes. Le défenseur central international belge de 27 ans est prêté par le Leicester City Football Club jusqu’en fin de saison, avec option d’achat. L’AS Monaco lui souhaite… pic.twitter.com/yojW5rGhXu…

LB pour SOFOOT.com