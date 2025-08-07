 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wolverhampton rendra hommage à Diogo Jota contre Manchester City
information fournie par So Foot 07/08/2025 à 17:23

Wolverhampton rendra hommage à Diogo Jota contre Manchester City

Wolverhampton rendra hommage à Diogo Jota contre Manchester City

Wolves ay we.

Le 3 juillet dernier, le monde du football perdait l’un de ses joyaux. Plus d’un mois après l’accident de voiture mortel de Diogo Jota, Liverpool lui a fièrement rendu hommage lors des retours des Reds à Anfield contre l’Athletic Bilbao ce lundi. Quatre jours plus tard, son ancien club de Wolverhampton a dévoilé le programme des commémorations en sa mémoire.

MBC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank