L'Algérie de Mahrez de retour en huitièmes de finale de la CAN
Algérie 1-0 Burkina Faso
But : Mahrez (SP, 23 e )
Mahrez avec les gants, c’est oui.…
Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
L'Algérie, emmenée par son capitaine de 34 ans Riyad Mahrez, s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la CAN, une première depuis 2019, en battant difficilement (1-0) le Burkina Faso dimanche soir à Rabat. Déjà double buteur face au Soudan lors du premier ... Lire la suite
