 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Tottenham se reprend sur la pelouse de Crystal Palace
information fournie par So Foot 28/12/2025 à 19:49

Tottenham se reprend sur la pelouse de Crystal Palace

Tottenham se reprend sur la pelouse de Crystal Palace

Crystal Palace 0-1 Tottenham

But : A. Gray (42 e ) pour les Spurs

La grosse opération du week-end : Tottenham remonte à la onzième place !…

JB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Pogba remporte un trophée, Dembélé aussi
    Pogba remporte un trophée, Dembélé aussi
    information fournie par So Foot 28.12.2025 20:58 

    Quand un trophée porte le mot Soccer , c’est mauvais signe. Paul Pogba à nouveau couronné. Le milieu de terrain français a remporté le… trophée du comeback de l’année 2025 . Il a été célébré lors de la soirée des Global Soccers Awards, une remise de prix qui a ... Lire la suite

  • L'attaquant de l'Algérie Riyad Mahrez a inscrit un penalty contre le Burkina Faso lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe d'Afrique des nations le 28 décembre 2025 à Rabat ( AFP / Paul ELLIS )
    CAN: l'Algérie de Riyad Mahrez au rendez-vous des huitièmes de finale
    information fournie par AFP 28.12.2025 20:51 

    L'Algérie, emmenée par son capitaine de 34 ans Riyad Mahrez, s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la CAN, une première depuis 2019, en battant difficilement (1-0) le Burkina Faso dimanche soir à Rabat. Déjà double buteur face au Soudan lors du premier ... Lire la suite

  • L'Algérie de Mahrez de retour en huitièmes de finale de la CAN
    L'Algérie de Mahrez de retour en huitièmes de finale de la CAN
    information fournie par So Foot 28.12.2025 20:32 

    Algérie 1-0 Burkina Faso But : Mahrez (SP, 23 e ) Mahrez avec les gants, c’est oui.… Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com

  • 18 ans après, Brésilien rachète son trophée de meilleur buteur de Bundesliga
    18 ans après, Brésilien rachète son trophée de meilleur buteur de Bundesliga
    information fournie par So Foot 28.12.2025 18:24 

    Sacré cadeau de Noël. Dix-huit piges après avoir martyrisé les défenses de Bundesliga et remporté le dernier championnat du Werder, Aílton a dépensé son argent pour un drôle d’achat. Le Brésilien de 52 ans a racheté son trophée de meilleur buteur. L’histoire est ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank