information fournie par So Foot • 28/12/2025 à 19:49

Tottenham se reprend sur la pelouse de Crystal Palace

Crystal Palace 0-1 Tottenham

But : A. Gray (42 e ) pour les Spurs

La grosse opération du week-end : Tottenham remonte à la onzième place !…

JB pour SOFOOT.com