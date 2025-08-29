Wolverhampton refile Fabio Silva à Dortmund
Un loup quitte la meute.
Il était la recrue la plus chère de l’histoire de Wolverhampton avant l’arrivée de Matheus Nunes : Fabio Silva quitte ce vendredi les Wolves pour s’engager avec le Borussia Dortmund jusqu’en 2030 . Son transfert serait estimé à 26,5 millions d’euros , bonus compris, selon FootMercato.…
ARM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer