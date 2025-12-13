Witkoff va rencontrer Zelensky et des dirigeants européens à Berlin, selon le WSJ

L'envoyé spécial de la Maison blanche Steve Witkoff rencontrera ce week-end le président ukrainien Volodimir Zelensky et des dirigeants européens à Berlin, en Allemagne, rapporte vendredi le Wall Street Journal, citant des responsables.

Steve Witkoff rencontrera également ses homologues français, allemand et britannique dimanche et lundi, selon le Wall Street Journal.

(Jasper Ward et Bhargav Acharya; version française Camille Raynaud)