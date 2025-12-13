 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Witkoff va rencontrer Zelensky et des dirigeants européens à Berlin
information fournie par Reuters 13/12/2025 à 02:12

(Actualisé avec précisions)

Les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner rencontreront ce week-end à Berlin le président ukrainien Volodimir Zelensky et des dirigeants européens, a déclaré un responsable américain au fait de la question.

Steve Witkoff rencontrera également ses homologues français, allemand et britannique dimanche et lundi, a-t-il ajouté.

Selon le Wall Street Journal, qui a été le premier à rapporter l'information, le président français Emmanuel Macron, le Premier ministre britannique Keir Starmer et le chancelier allemand Friedrich Merz devraient également participer à la réunion.

(Steve Holland, Jasper Ward et Bhargav Acharya; version française Camille Raynaud)

Guerre en Ukraine
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank