Witkoff va rencontrer Zelensky et des dirigeants européens à Berlin

(Actualisé avec précisions)

Les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner rencontreront ce week-end à Berlin le président ukrainien Volodimir Zelensky et des dirigeants européens, a déclaré un responsable américain au fait de la question.

Steve Witkoff rencontrera également ses homologues français, allemand et britannique dimanche et lundi, a-t-il ajouté.

Selon le Wall Street Journal, qui a été le premier à rapporter l'information, le président français Emmanuel Macron, le Premier ministre britannique Keir Starmer et le chancelier allemand Friedrich Merz devraient également participer à la réunion.

(Steve Holland, Jasper Ward et Bhargav Acharya; version française Camille Raynaud)