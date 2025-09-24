Witkoff évoque une "percée" dans les prochains jours au sujet de Gaza

Donald Trump a présenté aux dirigeants de plusieurs pays musulmans un plan de paix en 21 points pour le Proche-Orient et la bande de Gaza, a déclaré mercredi l'émissaire spécial du président américain, Steve Witkoff, se disant confiant en une "sorte de percée" dans les prochains jours.

Donald Trump a rencontré mardi les dirigeants d'Arabie saoudite, des Emirats arabes unis, du Qatar, d'Egypte, de Jordanie, de Turquie, d'Indonésie et du Pakistan pour discuter de la guerre dans la bande de Gaza déclenchée par l'attaque du Hamas palestinien en Israël le 7 octobre 2023. Cette rencontre a eu lieu en marge de l'Assemblée générale des Nations unies.

"Nous avons eu une séance très productive. Nous avons présenté ce que nous appelons le plan Trump en 21 points pour la paix au Proche-Orient et à Gaza. Je pense qu'il répond aux préoccupations israéliennes et, aussi bien, aux préoccupations de tous les voisins dans la région", a dit Steve Witkoff lors d'un colloque à New York.

"Nous espérons et je dirais même nous sommes confiants sur le fait que dans les prochains jours, nous serons en mesure d'annoncer une sorte de percée", a-t-il ajouté.

Donald Trump doit rencontrer le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, lundi à Washington.

(Michelle Nichols et Don Durfee, version française Bertrand Boucey)