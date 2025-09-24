 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Witkoff évoque une "percée" dans les prochains jours au sujet de Gaza
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 21:14

Donald Trump a présenté aux dirigeants de plusieurs pays musulmans un plan de paix en 21 points pour le Proche-Orient et la bande de Gaza, a déclaré mercredi l'émissaire spécial du président américain, Steve Witkoff, se disant confiant en une "sorte de percée" dans les prochains jours.

Donald Trump a rencontré mardi les dirigeants d'Arabie saoudite, des Emirats arabes unis, du Qatar, d'Egypte, de Jordanie, de Turquie, d'Indonésie et du Pakistan pour discuter de la guerre dans la bande de Gaza déclenchée par l'attaque du Hamas palestinien en Israël le 7 octobre 2023. Cette rencontre a eu lieu en marge de l'Assemblée générale des Nations unies.

"Nous avons eu une séance très productive. Nous avons présenté ce que nous appelons le plan Trump en 21 points pour la paix au Proche-Orient et à Gaza. Je pense qu'il répond aux préoccupations israéliennes et, aussi bien, aux préoccupations de tous les voisins dans la région", a dit Steve Witkoff lors d'un colloque à New York.

"Nous espérons et je dirais même nous sommes confiants sur le fait que dans les prochains jours, nous serons en mesure d'annoncer une sorte de percée", a-t-il ajouté.

Donald Trump doit rencontrer le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, lundi à Washington.

(Michelle Nichols et Don Durfee, version française Bertrand Boucey)

Proche orient
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank