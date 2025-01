Wissam Ben Yedder à Montpellier : ni fait, ni affaire

Rien n’est finalisé, mais Wissam Ben Yedder serait bien dans le viseur d’un Montpellier en grande difficulté. Pourtant, le joueur traîne derrière lui de lourdes affaires de violences et d’agressions sexuelles, et quelques procès en cours ou à venir. Preuve que l’impératif sportif et la bonne affaire financière l’emporteront toujours sur les fameuses « valeurs ».

En crise existentielle en ce début d’année 2025, le Montpellier Hérault Sport Club est donc prêt à tout pour se sauver, mais pas à n’importe quel prix. Interrogé par DAZN au sujet de la possible venue de Wissam Ben Yedder, l’entraîneur Jean-Louis Gasset a clairement exposé les seules embûches, et ce ne sont certainement pas, sans surprise, la justice ou la cause des femmes. « C’est ce type de joueur que l’on ambitionne pour Montpellier. Un joueur confirmé, qui est un buteur. […] Il y en a d’autres, mais pour cela, il faut qu’on vende des joueurs. Je l’ai toujours dit, on prendra là où on vendra. » Bref, à part un défaut de trésorerie, l’ex-Monégasque est le bienvenu.

On pourra légitimement s’amuser de la gestion à géométrie variable des questions d’exemplarité du côté de la Mosson. Laurent Nicollin a ainsi sanctionné Téji Savanier, son capitaine, pour avoir en toute franchise expliqué qu’il vivait bien la situation avec ses « 210 000 euros par mois » , après une élimination peu glorieuse en 32 es de finale de la Coupe de France. Apparemment, la gravité des comportements ne se mesure pas sur un terrain de foot comme dans le reste de la société.…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com