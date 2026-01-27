 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Willian Pacho à la rescousse de Lucas Chevalier
information fournie par So Foot 27/01/2026 à 15:02

Willian Pacho à la rescousse de Lucas Chevalier

Willian Pacho à la rescousse de Lucas Chevalier

Un bouclier nommé Pacho. Interrogé ce mardi en conférence de presse à la veille de l’ultime match de phase de ligue du PSG face à Newcastle, le défenseur parisien Willian Pacho a tenu à défendre Lucas Chevalier, cible de nombreuses critiques après une première partie de saison difficile .

« C’est un joueur exceptionnel »

« Lucas est quelqu’un de très bien » , a affirmé l’international équatorien, même s’il admet qu’ils ne se « [parlent] pas tant que ça » , barrière de la langue oblige. Pas de quoi lui faire changer d’avis sur le joueur : « Selon moi, c’est un joueur exceptionnel. J’aime beaucoup la manière dont il joue, son envie. Je lui fais confiance et lui apporte mon soutien, car il est toujours là pour l’équipe, avec envie et humilité. »

CMF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • En route vers Lyon, sept supporters du PAOK décèdent dans un accident
    En route vers Lyon, sept supporters du PAOK décèdent dans un accident
    information fournie par So Foot 27.01.2026 16:22 

    Sept supporters du PAOK Salonique ont trouvé la mort dans un grave accident de la route en Roumanie, alors qu’ils se rendaient à Lyon pour assister au match de Ligue Europa face à l’Olympique lyonnais selon le média grec Sport24. Le drame s’est produit sur un axe ... Lire la suite

  • Cole Palmer dépose sa marque et révèle son logo
    Cole Palmer dépose sa marque et révèle son logo
    information fournie par So Foot 27.01.2026 16:06 

    Sacré coup de Cole ! Dans une vidéo dévoilée sur Instagram, la pépite de Chelsea Cole Palmer a révélé le logo de sa marque désormais officiellement déposée. Si « Cold Palmer » est d’abord un surnom associé à sa célébration (un frisson après chaque but, histoire ... Lire la suite

  • Le Bayern pose un ultimatum à Upamecano
    Le Bayern pose un ultimatum à Upamecano
    information fournie par So Foot 27.01.2026 15:20 

    Nouvel épisode dans le bras de fer contractuel entre le Bayern et Dayot Upamecano. Comme l’a rapporté le journal Bild mardi, les Munichois auraient fixé une date limite au défenseur français pour réaffirmer son engagement. Les dirigeants du Bayern souhaitent recevoir ... Lire la suite

  • Accusé d’avoir trop utilisé ChatGPT, un ancien coach de l'AS Monaco s’insurge
    Accusé d’avoir trop utilisé ChatGPT, un ancien coach de l'AS Monaco s’insurge
    information fournie par So Foot 27.01.2026 15:16 

    L’IA, cet ami qui ne vous vaut pas que du bien. Passé par la sélection espagnole et l’AS Monaco, Robert Moreno est accusé d’avoir utilisé à outrance Chat GPT lors de son expérience au sein d’un club russe. L’entraîneur espagnol de 48 ans est la cible d’accusions ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank