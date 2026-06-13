William Saliba évoque la différence entre club et sélection

Le coq français est si lourd que ça ? Les amis de Dégaine s’occuperont de peser le poids réel du maillot de l’équipe de France, mais une chose est sûre, symboliquement, ce tissu pèse plus lourd qu’en club d’après les mots de William Saliba , interviewé par France Football à l’aube de la Coupe du monde.

« Avec ce maillot, on porte aussi notre rêve d’enfant »

« C’est une pression différente. L’équipe de France, c’est le Graal », pose d’emblée le défenseur d’Arsenal lorsqu’on lui demande de comparer la vie et en club et en sélection. « Tu portes la responsabilité de tout un pays, même ceux qui n’aiment pas le foot te regardent. Le maillot pèse vraiment plus lourd. D’ailleurs, je me souviens qu’au début, je ressortais plus fatigué après un match en bleu. » William Saliba justifie cette pression « parce qu’avec ce maillot, on porte aussi notre rêve d’enfant. » …

MBC pour SOFOOT.com